Минздрав: россияне стали меньше болеть, но чаще умирать

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020-м снизилась на 1,84 года. Она составила 71,5 года, передаёт ТАСС со ссылкой на итоговый отчёт Министерства здравоохранения.
Там подчеркнули, что это «негативные демографические тенденции», так как в 2019-м этот показатель составлял 73,34 года.
Как
Годом ранее показатель составлял 12,3 на 1000 человек. Таким образом, в 2020 году умерли 2124,5 тысячи человек, это на 323,8 тысячи больше, чем годом ранее, сказано в отчёте.
21 апреля с ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет. По его словам, одна из главных задач российского правительства — выход на устойчивый рост численности населения.