Минздрав: россияне стали меньше болеть, но чаще умирать

https://static.news.ru/photo/b4350ce6-a72f-11eb-963f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020-м снизилась на 1,84 года. Она составила 71,5 года, передаёт ТАСС со ссылкой на итоговый отчёт Министерства здравоохранения.

Там подчеркнули, что это «негативные демографические тенденции», так как в 2019-м этот показатель составлял 73,34 года.

Как следует из приведённых данных, общая заболеваемость россиян снизилась на 5,3%, однако смертность увеличилась на 17,9%. Избыточная смертность составила 14,5 на 1000 человек населения. Она обусловлена влиянием пандемии коронавируса, которая стала «одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие».

Годом ранее показатель составлял 12,3 на 1000 человек. Таким образом, в 2020 году умерли 2124,5 тысячи человек, это на 323,8 тысячи больше, чем годом ранее, сказано в отчёте.

21 апреля с ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет. По его словам, одна из главных задач российского правительства — выход на устойчивый рост численности населения.