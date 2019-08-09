На утилизацию и полную переработку в России отправят миллион роутеров. Об этом сообщил Российский экологический оператор (РЭО).
Всего за три года в рамках акции организаторы намерены заменить более одного миллиона единиц устаревшего оборудования у клиентов по всей России современными роутерами, — указано в сообщении.
Пилотный проект стартует в Екатеринбурге 9 августа. Акция продлится до 30 сентября. Перерабатывать собранные устройства будут на заводах в Москве и Орловской области.
Как уточнили
Ранее News.ru писал, что региональные мусорные операторы столкнулись с рядом проблем, ставящих мусорную реформу под угрозу срыва.