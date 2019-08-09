https://static.news.ru/photo/12333b18-baa8-11e9-b434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

На утилизацию и полную переработку в России отправят миллион роутеров. Об этом сообщил Российский экологический оператор (РЭО).

Всего за три года в рамках акции организаторы намерены заменить более одного миллиона единиц устаревшего оборудования у клиентов по всей России современными роутерами, — указано в сообщении.

Пилотный проект стартует в Екатеринбурге 9 августа. Акция продлится до 30 сентября. Перерабатывать собранные устройства будут на заводах в Москве и Орловской области.

Как уточнили РИА Новости в компании «Корпорации Экополис», которая займётся переработкой, прибор будет разделён на три части: пластик, чёрные и цветные металлы и печатные платы. 97% деталей будут переработаны и только 3% отправятся на сжигание.

Ранее News.ru писал, что региональные мусорные операторы столкнулись с рядом проблем, ставящих мусорную реформу под угрозу срыва.