Старовойт рассказал об убийстве щенка перед его приездом в поселок Старовойт: в поселке Жерновец убили прикормленного строителями щенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт в собственном Telegram-канале рассказал о случае в поселке Жерновец Золотухинского района, который он назвал возмутительным. Жители поселка сообщили главе региона, что перед его приездом в этот населенный пункт на осмотр нового Дома культуры сотрудники местного сельсовета решили избавиться от щенка, которого прикормили строители. Неравнодушные граждане утверждают, что собаку убили.

Для меня этa ситуaция возмутительнa. Скaзaть, что мне было неприятно и больно, это знaчит ничего не скaзaть. И стыдно зa бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собaк. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта, регулярно рaсскaзываю о них на своих стрaницах. Поэтому для меня ситуaция с убитым щенком особенно острaя, — подчеркнул Старовойт.

Он пообещал выяснить до конца все обстоятельства случившегося и взял ситуацию под контроль. По информации Старовойта, следственная группа на месте предполагаемого убийства щенка уже нашла похожие на кровь следы и контейнер от патрона охотничьего оружия. Губернатор пообещал, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.

В январе текущего года жильцы дома в поселке Песчанка к юго-востоку от Читы обнаружили в подъезде стаффорда с глубоким ножевым ранением в области живота. Правоохранители установили, что собаку изувечил ее собственный хозяин, бросивший животное умирать на лестничной клетке.