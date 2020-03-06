Найденный сейф был изготовлен заводом «Меллер» в конце XIX — начале XX века, позволить себе приобрести такое хранилище могли только очень обеспеченные люди.
Археологи обнаружили сейф на улице Казакова в Басманном районе во время работ по расширению полосы отвода путей железнодорожной полосы. У него отломана дверца и повреждены отделения, в которых находился тайник. Можно предположить, что сейф выкрали, взломали и выкинули под откос,
Сейчас специалисты занимаются изучением находки, после чего его планируют передать в музей, рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Как писал NEWS.ru ранее, частная американская компания сообщила о планах «хирургическим путём» при помощи подводных роботов частично удалить крышу рубки затонувшего в Атлантическом океане парохода «Титаник» для извлечения «драгоценных артефактов», в том числе радиоаппаратуры фирмы «Маркони».
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