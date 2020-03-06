https://static.news.ru/photo/3102032e-5f6e-11ea-bd28-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.mos.ru

Найденный сейф был изготовлен заводом «Меллер» в конце XIX — начале XX века, позволить себе приобрести такое хранилище могли только очень обеспеченные люди.

Археологи обнаружили сейф на улице Казакова в Басманном районе во время работ по расширению полосы отвода путей железнодорожной полосы. У него отломана дверца и повреждены отделения, в которых находился тайник. Можно предположить, что сейф выкрали, взломали и выкинули под откос, сообщается на сайте мэра столицы.

www.mos.ru

Сейчас специалисты занимаются изучением находки, после чего его планируют передать в музей, рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как писал NEWS.ru ранее, частная американская компания сообщила о планах «хирургическим путём» при помощи подводных роботов частично удалить крышу рубки затонувшего в Атлантическом океане парохода «Титаник» для извлечения «драгоценных артефактов», в том числе радиоаппаратуры фирмы «Маркони».