«Старая с бородой версия»: военэксперт о спецоперации с двойником Пригожина Военный эксперт Дандыкин исключил версию о двойнике Пригожина

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Евгений Пригожин

Версия о возможном двойнике бизнесмена Евгения Пригожина, самолет которого потерпел крушение в Тверской области, исключена, сообщил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его мнению, сейчас будет появляться большое количество невероятных предположений падения лайнера.

Насчет двойников мы уже сколько знаем, чего только не было. Это старая с бородой версия. Все отслеживается, все списки учитываются. А остальные тоже двойники? Сейчас столько будет невероятных версий появляться, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт назвал внешнее воздействие вероятной причиной крушения самолета. Дандыкин отметил, что успехи ВС РФ на фронте, а также неудачи Запада в попытках развалить военно-промышленный комплекс и российскую экономику вызывают недовольство и злобу, поэтому такие случаи могут просчитываться западной разведкой.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. К настоящему моменту о состоянии самого бизнесмена официально ничего не известно. По данным Росавиации, он значится в списке пассажиров разбившегося самолета. Кроме того, в списке упоминается имя Дмитрия Уткина — одного из командиров ЧВК «Вагнер». Одной из версии крушения самолета является теракт на борту.

Тела погибших при крушении частного самолета доставили в морг Тверской области. Утверждается, что в их числе значится и тело самого Евгения Пригожина. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы опознать тела погибших.