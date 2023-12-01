Станет ли Роман Абрамович новым Киссинджером?

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

На первый взгляд, подобный заголовок материала выглядит абсурдным. Но от великого до смешного... Покойный Генри Киссинджер — скала, с которым, как представляется, в один ряд ныне трудно кого-то поставить. Да и любое сравнение, как известно, хромает. Но если отвлечься от излишних восторгов, то этот посыл уже не выглядит попыткой эпатажа.

Вечный челнок

Собственно, в чем была новизна стратегии дипломата, который до конца своей жизни говорил по-английски с немецким акцентом? Генри Киссинджер сделал ставку не на шумные презентации, не на громоздкие аппараты посольств, а на не любящие излишнего света и шума личные контакты в тени. Это позволяло проводить ту самую челночную дипломатию, поддерживать контакты зачастую с прямо противоположными силами.

Действительно, он настоятельно советовал Кремлю не вмешиваться в дела на Ближнем Востоке, сократить поддержку арабам. А добившись своего выставил СССР в глазах египетского президента Анвара Садата ненадежным союзником. Что привело к высылке наших военных советников из Египта и потере части влияния в регионе.

Да и знаменитая разрядка времен американского президента Ричарда Никсона, которую у нас приписывали эффективному миротворчеству Леонида Брежнева, была, по мнению многих историков, лишь маневром. Который позволил Соединенным Штатам, переживавшим не лучшие времена после вьетнамской войны и расовых столкновений, просто выиграть время.

Иными словами, как свидетельствуют некоторые биографы старины Генри, сиюминутные прагматические интересы он ставил куда выше, чем всякие там западные демократические ценности и прочие идеалы. Китайский курс стал квинтэссенцией политики от Киссинджера.

Наш стамбульский синдром

К чему я это все? А к тому, что тот же Роман Аркадьевич Абрамович на наших глазах превратился в записного около дипломатического челнока, связывающего своими постоянными перелетами, полярные силы. Конечно, масштабы его деятельности не столь глобальны, но маневрировать ему приходится между множества огней и полюсов интересов сразу.

Сенсацией было его появление в Стамбуле, где он впервые попал под телевизионные камеры прямо в зале заседания двух делегаций. Позже издание Financial Times сообщило, что, якобы, это было сделано с разрешения Владимира Путина. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Роман Абрамович принимал участие в переговорах между РФ и Украиной (но они касались лишь начальной стадии диалога).

Уже после провала стамбульских переговоров (как теперь хорошо известно, под британо-американским нажимом), самолет Абрамовича был замечен СМИ в постоянных перелетах между Тель-Авивом, Стамбулом, Киевом и Москвой. Такой активности мог бы позавидовать и сам Киссинджер.

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости Бизнесмен Роман Абрамович разговаривает по телефону после российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле

Важный почтальон

Абрамович сейчас собирает различную информацию, которая представляет немалый интерес. Тут он даже в чем-то дублирует аппарат МИДа.

И тут важно, что как «человек мира», он тесно связан с мировыми финансовыми кругами. Вернее, с их умеренной частью. Которой не по вкусу глобальные потрясения, что расходятся и разрастаются от украинского конфликта. Не забываем и про прежние наработанные связи Абрамовича с американской администрацией. А потому ему важно доказать свою ценность и для этого круга. И в том числе и для исключения введения против него жестких санкций.

Так что, его подобная дипломатия будет продолжаться. Другой вопрос — принесет ли она что-то существенное в наши отношения с тем же коллективным Западом. Хотя и роль привилегированного почтальона также бывает важной.

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