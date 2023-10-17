Стало известно о ротации подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении Марочко заявил о проведении командованием ВСУ ротации под Красным Лиманом

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины проводит ротацию подразделений на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко. По его словам, ВСУ перебрасывают под Красный Лиман свежие силы, в том числе штурмовиков спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Марочко объяснил, что основной причиной ротации стали большие потери, которые понесли украинские подразделения. Предполагается, что она поможет повысить боеспособность украинской армии на Краснолиманском направлении. Новые подразделения прибывают к населенным пунктам Торское и Червоная Диброва, а также к Серебрянскому лесничеству.

С целью восстановления боеспособности в районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод «потрепанных» подразделений, — рассказал Марочко.

Глава пресс-службы российской группировки «Центр» Александр Савчук ранее заявил, что военнослужащие ВС РФ отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. В ходе боев противник потерял до 540 военных и восемь единиц техники, в том числе четыре танка, две БМП и два автомобиля.