Стало известно, почему российские таможенники нацелились на товары из США «Ведомости»: в России массово проверяют товары из США с повышенными пошлинами

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Российские таможенники приступили к массовой проверке импортных товаров, особое внимание уделяя американской продукции, а также товарам, происхождение которых импортер не смог подтвердить, сообщают «Ведомости» со ссылкой на бизнес-объединение «Деловая Россия». Уточняется, что такая продукция облагается повышенными пошлинами.

Таможенные органы начали массово проверять страну происхождения некоторых категорий импортных товаров. Если таможня обнаруживает, что продукт произведен в США либо импортер не смог подтвердить страну его происхождения, пошлина начисляется по повышенному тарифу, — пишет издание.

Отмечается, что если раньше проверяли один товар из десяти, то сейчас подтверждение требуется при каждой отгрузке. Впервые повышенные таможенные пошлины в России были установлены в 2018 году, решение стало ответным действием на постановление США об ограничении поставок российской стали и алюминия и введение пошлин в 25% и 10% соответственно. В итоге планка сборов на продукцию из металла, оборудование и строительную технику, произведенных в США, с 3–5% достигла отметки в 25–40%.

Ранее сообщалось, что правительство России выпустило постановление об ограничении поставок в РФ семян из недружественных стран. В этот перечень вошли картошка, кукуруза, свекла, семечки подсолнечника и другие товары.