Стало известно, зачем отрезали ухо террористу из «Крокуса» «Царьград»: террористу из «Крокуса» отрезали ухо из религиозных соображений

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Одному из участников теракта в «Крокус Сити Холле» в марте прошлого года отрезали ухо по религиозным соображениям, сообщает «Царьград». Корреспондент Олег Беликов приводит подробности захвата террористов — по его словам, один из бойцов, участвующих в задержании, сознался в содеянном после вопроса высоких начальников.

Некоторые верят, что Всевышний забирает души умерших мусульман в рай, вытягивая их за уши. Видимо, кто-то из бойцов решил лишить изверга такой чести, — заявил Беликов.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта 2024 года, в этот день здесь должна была давать концерт группа «Пикник». Незадолго до начала выступления четыре вооруженных человека ворвались в здание и стали расстреливать всех без разбора. Огонь был открыт и в холе, и в концертном зале.

Завершив стрельбу, террористы подожгли «Крокус Сити Холл» и скрылись на автомобиле. Все участники были задержаны в Брянской области.

Почти сразу после того, как террористов захватили, в Сеть выложили кадры, где одному из преступников отрезают ухо. Видео прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, заявив, что пытки в отношении кого бы то ни было недопустимы.

Ранее террорист Далерджон Мирзоев, напавший на «Крокус Сити Холл» в 2024 году, сообщил следствию, что перед началом атаки он и его сообщники пили «странную» воду. Он отметил, что напиток принес Шамсутдин Фаридуни, также участвовавший в нападении.