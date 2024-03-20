Стало известно, вузы каких стран предпочитают абитуриенты из крымских татар Директор Муртузаева: выпускники крымско-татарской школы остаются учиться в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абитуриенты из крымских татар в основном поступают в высшие учебные заведения Крыма, так как их родители желают, чтобы дети были рядом, заявила в интервью NEWS.ru директор крымско-татарской школы в Крыму, депутат Симферопольского горсовета Гульнара Муртазаева. По ее словам, раньше самым популярным направлением для выпускников ее школы оставалась Турция, однако за последние годы ситуация изменилась.

С Турцией нас многое связывает, ее раньше рассматривали для обучения уже после школы — в университетах. Ситуация начала меняться в 2021 году, когда туда уехали всего 12 наших выпускников. А вот в прошлом году уже никто не поехал в Турцию. В основном теперь поступают в вузы Крыма. Даже в Центральную Россию уезжают мало. Родители, конечно, понимают, что мы тут под санкциями, что крымские дипломы за границей могут не признавать. Однако сейчас времена такие, что родители хотят, чтобы ребенок был рядом, — сказала Муртузаева.

Ранее зампред духовного управления мусульман Крыма Эсадуллах Баиров заявил NEWS.ru, что настроения крымских татар меняются с каждым днем. По его словам, каждая реализованная программа и мероприятие, направленное на реабилитацию прав народа, придает народу уверенность в том, что он будет достойно интегрирован и представлен во всех сферах жизни полуострова и страны в целом. Он отметил, что крымские татары хотят видеть больше своих представителей на всех уровнях управления, и выразил надежду, что в скором будущем крымские татары займут достойное место в управлении республикой, что «сделает республику и страну еще сильнее».