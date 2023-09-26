Стало известно, вернется ли Рогозин в зону спецоперации Рогозин планирует вернуться в зону СВО в ближайшее время

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Дмитрий Рогозин

Член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил ТАСС, что намерен вернуться в зону специальной военной операции. По его словам, он отправится туда в ближайшее время.

Конечно, я вернусь в ближайшие дни, — отметил Рогозин.

Член Совфеда добавил, что большую часть своего времени он посвятит нахождению у линии боевого соприкосновения. Своими основными задачами он также считает оказание содействия в дальнейшем вытеснении ВСУ с региона и послевоенном обустройстве.

Экс-главу Роскосмоса назначили на должность сенатора 23 сентября. На новой работе он планирует продолжать помогать фронту в зоне СВО. По словам Рогозина, он также намерен провести в Запорожье российское телевещание. Политик добавил, что до сих пор жители вынуждены смотреть украинские телеканалы. Из этого вряд ли может получиться что-то хорошее, подчеркнул он.

Ранее глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что Рогозин имеет полное право присутствовать на заседаниях Совета Федерации. В то же время он отметил, что новый сенатор пока что не подписал заявление на участие в работе какого-то конкретного комитета. Тимченко добавил, что Рогозин уже «изложил свое видение» должности члена Совфеда от Запорожской области.