Стало известно, вернется ли «Макдоналдс» в Россию SHOT: «Макдоналдс» не планирует возвращаться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макдоналдс» не планирует возвращаться на российский рынок, рассказал Telegram-каналу SHOT представитель американской сети фастфуда. Однако компания зарегистрировала свою торговую марку в России для защиты бренда как одного из ключевых активов.

В декабре прошлого года «Макдоналдс» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России, и в апреле она была официально опубликована. Компания намерена оставить за собой права на производство и продажу напитков, еды, а также организацию ресторанных услуг и доставки под этим брендом.

Ранее сообщалось, что с возобновлением контактов России и США в медиа постоянно обсуждают возможное возвращение западных брендов, покинувших страну в 2022 году. Вновь зарегистрировать бренды в РФ могут Mastercard и Victoria's Secret.

Помимо этого стало известно, что Минпромторг исключит ноутбуки и серверы Hewlett Packard (HP) и Fujitsu из списка товаров, допущенных к параллельному импорту. Отмечалось, что документ еще проходит межведомственное согласование, так что неизвестно, когда опубликуют приказ и какова дата его вступления в силу. Из списка исключены именно ноутбуки и серверы — оставшаяся продукция двух вышеуказанных фирм остается разрешенной.