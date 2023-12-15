Стало известно, в каких специалистах нуждается Центробанк Набиуллина: Центробанк столкнулся с дефицитом специалистов в IT-сфере

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Центробанк испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Прежде всего нехватка ощущается в сфере IT. Это связано с переходом финансового рынка на «цифру», передает ТАСС.

Да, у нас тоже есть определенный дефицит кадров высококвалифицированных, прежде всего айтишников, потому что весь финансовый рынок переходит на «цифру», и Центральный банк старается переходить на «цифру», — объяснила Набиуллина.

В современных условиях Центробанк создает большой объем собственных программ, добавила она. Кроме того, регулятору жизненно необходимо специалисты в области информационной безопасности, однако с таким дефицитом сталкиваются по всему рынку, уточнила глава ЦБ.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев предложил способы борьбы с кадровым голодом в России. По его словам, для развития экономики и промышленности в условиях сложившегося кадрового дефицита нужно повышать производительность труда, в том числе за счет автоматизации и роботизации производства.