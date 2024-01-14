Стало известно, в каких городах скорее всего подорожает аренда жилья «Известия»: в Петербурге, Москве и Самаре могут повысить аренду жилья

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Санкт-Петербург, Москва и Самара вошли в тройку лидеров рейтинга среди городов с самым высоким риском роста ставок аренды жилья, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи». Список составлялся с учетом трехгодичных исследований на основе спроса и предложения.

На первом месте в рейтинге крупнейших городов оказался Санкт-Петербург, где на рынке жилья периодически возникает дефицит доступного предложения для долгосрочной аренды, в том числе из-за популярности посуточного съема. На втором месте Москва, где после коррекции 2022 года средние ставки аренды однокомнатных квартир оказались на 5% ниже, чем два года назад. На третьем — Самара, где средние ставки аренды отстают от значений января 2022 года на 1,6%.

Кроме того для квартиросъемщиков в зоне риска оказались Воронеж и Казань. Там рост средних ставок аренды за два года составил 1,9% и 11,1%, что ниже уровня инфляции.

О росте цен за аренду жилья предупредил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Он считает, что в 2024 году средние ставки могут вырасти как минимум на 20%. Эксперт связывает это с растущей инфляцией, подорожанием тарифов ЖКХ и завершением действия программы льготной ипотеки. Спрос на аренду будет расти, а предложение квартир из-за этого — падать, предупредил Луценко.

Ранее эксперты дали советы о том, как сэкономить на съемном жилье. В частности, они рекомендуют просить скидку за предоплату съемной квартиры. Также можно снять квартиру подальше от центра. Кроме того, можно отказаться и от хорошего ремонта с новой мебелью, если это не является принципиальным моментом. Не лишним будет и попросить собственников установить счетчики. Как показывают некоторые исследования, только на контроле расхода воды можно получить тройную экономию.