Стало известно, туристы из каких стран чаще посещали Россию

Больше всего туристов в Россию приезжают из стран Персидского залива, Франции и Германии. Об этом на ВЭФ-2021 рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев для РИА Новости.

Сейчас в Россию едут в основном из стран Персидского залива, Германии, Франции. Но поток небольшой, он в 30 раз меньше, чем в 2019 году. Ростуризм на ВЭФ заявил, что к 2023 году есть все шансы восстановить въездной туризм до показателей доковидного времени, — сообщил Игнатьев.

Он заявил, что это возможно из-за большого отложенного спроса. При этом нужно проводить большую работу и вкладывать деньги в отрасль.

Также Игнатьев рассказал, что туристов всегда интересовал Дальний Восток России, до пандемии поток путешественников был примерно равен количеству посещающих Турцию россиян. И до конца 2022 года Ростуризм разработает мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке.

Президент РСТ сказал о необходимости развивать въездной туризм, помимо внутреннего.

Надо, наконец, открыть границы, научиться грамотно предлагать продукт и, конечно, развивать инфраструктуру, — объяснил он.

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