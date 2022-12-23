Стало известно состояние супруги Дмитрия Рогозина после обстрела ВСУ Экс-нардеп Царев: жена Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что жена бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина попала под обстрел вместе с мужем во время пребывания в Донецке. В своем Telegram-канале он добавил, что у Татьяны Рогозиной тяжелая контузия. Он также отметил, что травмы, которые получил Рогозин, оказались серьезнее, чем предполагалось.

У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия, — написал Царев.

Он при этом не уточнил, где именно проходит лечение супруга бывшего главы Роскосмоса.

Помощник экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина ранее заявил, что в Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились проводить операцию его раненому начальнику из-за ее сложности. По его словам, Рогозина перевезут в Москву. Дмитрий Рогозин с группой военных советников 21 декабря попал в Донецке под обстрел украинских войск. Он был ранен осколком в позвоночник.

Ранее Дмитрия Рогозина доставили из Донецка в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. В больнице ему собирались оказать необходимую медицинскую помощь. Вместе с Рогозиным в лечебное заведение были отправлены еще два человека, которые пострадали во время обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке.