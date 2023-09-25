Стало известно о состоянии подлодки «Ростов-на-Дону» после атаки ВСУ ТАСС: подлодка «Ростов-на-Дону» не получила серьезных повреждений при атаке ВСУ

Фото: Анна Садовникова/РИА Новости

Подводная лодка «Ростов-на-Дону»

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» не получила серьезных повреждений во время удара по Севастопольскому морскому заводу, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонной промышленности. Как уточнил собеседник журналистов, субмарина проходила плановый ремонт и произошедшее существенно не повлияет на его сроки.

У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте, — сказал источник.

По его словам, на большом десантном корабле «Минск», который также попал под удар, сейчас расчищают поврежденные отсеки. Пока специалисты только оценивают объемы предстоящих работ.

Подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» была построена в рамках проекта «Варшавянка». Дизель-электрическая субмарина входит в состав четвертой отдельной бригады подводных лодок ЧФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Кроме того, три морских беспилотника атаковали отряд кораблей Черноморского флота. В Минобороны России сообщали, что пострадавшие корабли находятся на ремонте.