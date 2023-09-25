Подводная лодка «Ростов-на-Дону» не получила серьезных повреждений во время удара по Севастопольскому морскому заводу, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонной промышленности. Как уточнил собеседник журналистов, субмарина проходила плановый ремонт и произошедшее существенно не повлияет на его сроки.

У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте,сказал источник.

По его словам, на большом десантном корабле «Минск», который также попал под удар, сейчас расчищают поврежденные отсеки. Пока специалисты только оценивают объемы предстоящих работ.

Подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» была построена в рамках проекта «Варшавянка». Дизель-электрическая субмарина входит в состав четвертой отдельной бригады подводных лодок ЧФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Кроме того, три морских беспилотника атаковали отряд кораблей Черноморского флота. В Минобороны России сообщали, что пострадавшие корабли находятся на ремонте.