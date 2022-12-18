Стало известно, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС Роскосмосу на отправку к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23» нужно около месяца

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Около месяца потребуется Роскосмосу, чтобы отправить к МКС по ускоренной программе корабль-спасатель «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22». Решение по этому поводу еще не принято, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до 1 месяца, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24». Запуск «Союза МС-23» запланирован на март 2023 года.

Ранее Роскосмос опроверг информацию о повышении температуры до 50 градусов Цельсия на пристыкованном к МКС российском корабле «Союз МС-22» из-за аварии в системе охлаждения. В корпорации отметили, что температура составляет 30 градусов Цельсия. В госкорпорации заявили, что изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции.