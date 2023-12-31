Стало известно, сколько военных будут защищать небо над Россией в праздники МО: обеспечивать ПВО-ПРО в новогодние праздники будут 20 тысяч военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогодние праздники обеспечивать противовоздушную оборону России будут около 20 тысяч военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны. Непосредственно в новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС РФ.

Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, — говорится в сообщении министерства.

В новогоднюю ночь боевые расчеты будут нести службу в подразделения зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.

Ранее первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские средства ПВО в 2023 году ликвидировали более 6300 воздушных целей ВСУ, включая 4600 дронов и свыше 100 ракет Storm Shadow. По его словам, также было уничтожено до 90 противорадиолокационных ракет «Харм».

В Минобороны рассказывали, что дальняя авиация Воздушно-космических сил РФ в 2023 году выполнила все практические мероприятия на хорошо и отлично. Представители службы участвовали в специальной военной операции на Украине и проводили воздушное патрулирование Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.