Стало известно, как изменился масштаб выдачи въездных виз в России МИД РФ: Россия выдала 846 тысяч въездных виз в 2023 году

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В 2023 году Россия выдала 846 тысяч въездных виз иностранным гражданам, сообщили в консульском департаменте МИД РФ. Это на 334 тысячи больше, чем в 2022 году, когда было выдано 512 тысяч въездных виз.

На фоне снятия пандемийных ограничений на трансграничное транспортное сообщение в большинстве стран мира постепенно восстанавливается и спрос на визы для въезда в Российскую Федерацию. В 2023 году в российских посольствах и консульствах оформлено 846 тысяч виз, — говорится в сообщении ведомства.

В консульском департаменте подчеркнули, что чаще всего запросы поступали из стран Азии (45%). Еще 26% заявок направили из Европы. На страны Африки, Ближнего Востока и Среднего Востока пришлось 16% запросов на въездные визы. В 74% случаев заявки подавали для краткосрочных поездок с туристическими, частными или деловыми целями, а также в рамках гуманитарного сотрудничества. Также визы были нужны для учебы (14%) и для занятия трудовой деятельностью (9%).

Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов ранее сообщил, что в восьми странах заработают специальные центры, где россияне смогут получить квалифицированные консульские услуги. Они будут открыты в дополнение к уже действующим заграничным диппредставительствам.