Стали известны подробности обстрела курского спиртзавода Не менее семи снарядов попало на территорию спиртзавода в Курской области при обстреле

Фото Роман Старовойт/t.me

Не менее семи снарядов попало на территорию ООО «Курскпродукт» в посёлке Тёткино Курской области во время обстрела утром в четверг, 19 мая. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Гречаный, которого цитирует ТАСС. Он уточнил, что один человек погиб, один получил ранения. В настоящее время в обстрелянной промзоне работают сапёры.

Предварительно от семи и выше попаданий на территорию завода. Разрушения есть, но сейчас обследуем пока. Один человек погиб, один ранен. Это не из персонала, а из водителей транспортной организации, которая осуществляет грузовые перевозки, — сказал Гречаный.

Он добавил, что после завершения работы сапёрной команды предприятие приступит к оценке ущерба. По его словам, в момент обстрела на территории завода находился 41 человек.

Сегодня утром стало известно, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле посёлка Тёткино в Курской области с украинской стороны. Есть раненые, пострадали несколько домов. Помимо этого, возникли возгорания, которые в данный момент ликвидируются. Есть сообщения о неразорвавшихся снарядах.

Накануне со стороны Украины были обстреляны посёлок Тёткино и село Алексеевка в Курской области. О случившемся сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Глава региона объяснил, что ВСУ предприняли неудачную попытку разрушить вышку сотовой связи, однако своевременно были подавлены огнём пограничных служб.