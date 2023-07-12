Стало известно, сколько складов с боеприпасами было у ЧВК «Вагнер» в России Военкор Сладков: у ЧВК «Вагнер» было два склада боеприпасов в России

У ЧВК «Вагнер» было два склада с боеприпасами, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале «Сладков +». По его словам, эти склады находятся в Ростове-на-Дону и Воронеже, они, наряду с вооружениями и бронетехникой ЧВК, перешли под контроль Минобороны.

Сладков отмечает, что только в Воронеже у ЧВК хранилось 1100 тонн боеприпасов, то есть примерно 25 тысяч снарядов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы РФ завершают прием военной техники от подразделений ЧВК «Вагнер». По данным ведомства, переданы более двух тысяч единиц танков, РСЗО, различных комплексов, гаубиц, противотанковых орудий и другого вооружения. В Минобороны добавили, что десятки единиц техники ни разу не применялись в зоне СВО. Полученные от ЧВК «Вагнер» технику и вооружение доставят в тыловые районы, где будет проведено техническое обслуживание и подготовка для использования по назначению.

Ранее сообщалось, что часть подразделений ЧВК «Вагнер» разместилась на территории Белоруссии. Там, по информации Минобороны республики, бойцов будут привлекать к обучению военнослужащих. Президент страны Александр Лукашенко уверен, что вагнеровцы могут поделиться своим боевым опытом, рассказав, в частности, об эффективности вооружения.