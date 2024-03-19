Стало известно, сколько россиян считают выборы президента честными ВЦИОМ: 83% граждан России считают, что выборы президента прошли честно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство граждан России — 83% — считают, что выборы главы государства прошли честно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Отмечается, что 18% респондентов допустили возможность нарушений на отдельных участках, которые не повлияли на итог президентской гонки.

Опрос показал, что в 2024 году рекордное число россиян заявили о соответствии результатов выборов волеизъявлению избирателей (65%). При этом 72% опрошенных доверяют представленным результатам. В то же время полностью доверяют итогам голосования 54% граждан, не доверяют — 13%. 14% не знают, сколько процентов набрали кандидаты на пост президента.

Телефонный опрос был проведен 18 марта. В нем поучаствовали 1600 россиян старше 18 лет.

18 марта ЦИК РФ сообщила, что по итогам обработки 100% протоколов российский лидер Владимир Путин набрал на выборах президента 87,38% голосов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что за действующего главу государства проголосовали более 76 млн россиян, что стало рекордным показателем. По ее словам, на предыдущих выборах в 2018 году за Путина отдали голос около 56,5 млн избирателей.

Ранее директор Грузино-Российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе сообщил, что Запад пытался оказать давление на наблюдателей на выборах президента России. По его словам, речь идет о «натисках» различных инстанций.