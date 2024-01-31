Стало известно, сколько россиян поддерживают Надеждина Борис Надеждин заявил, что заручился поддержкой 15 млн россиян

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Борис Надеждин

Претендент в кандидаты на выборы президента России политик Борис Надеждин сообщил журналистам, что его поддерживают 15 млн россиян. По словам политика, согласно опросу его штаба, по популярности он занимает второе место после главы государства Владимира Путина, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Надеждин заявил, что если у кого-то в голове картина мира, в которой его сторонники — предатели, что 10% (15 млн россиян) — предатели, то у человека «не все в порядке». Он добавил, что в случае победы на выборах не намерен «править Россией 25 лет». Надеждин подчеркнул, что не ставит перед собой задачи «бесконечно долго» управлять страной, чтобы не совершать «катастрофических ошибок».

До этого Надеждин рассказал, что принес в Центральную избирательную комиссию 105 тысяч подписей. ЦИК РФ, в свою очередь, сообщила, что еще не рассматривала подписи на предмет нарушения закона о регистрации кандидата на выборы главы государства.

Ранее в Генпрокуратуру направили документ с просьбой проверить Бориса Надеждина на предмет иноагентства. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратил внимание на критику СВО со стороны политика. По его словам, деятель также намерен отменить принятые законы против ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).