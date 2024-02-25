Стало известно, сколько россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Более 3 млн жителей России подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах главы государства, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По данным ведомства, самыми активными регионами в подаче заявлений стали Московская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская и Воронежская области, а также Чувашия, Алтайский и Пермский края.

Чтобы проголосовать на выборах президента не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании до 23:59 мск 11 марта. Этим сервисом «Госуслуг» воспользовались уже более 3 млн человек, — говорится в сообщении.

Ранее ВЦИОМ опубликовал первый рейтинг кандидатов в президенты России, фаворитом оказался действующий глава государства Владимир Путин с 75% голосов от электорально активных россиян. За Владислава Даванкова (партия «Новые люди») согласны голосовать 5%, за Николая Харитонова (КПРФ) — 4%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — тоже 4%. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Декларируемая явка на выборах в начале февраля составляла 76%. Точно примут участие 62% респондентов, 14% ответили, что скорее примут. 81% опрошенных знают, в каком месяце пройдет голосование. В телефонном опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.