Стало известно, сколько россиян планируют голосовать на выборах президента ВЦИОМ: 80% россиян намерены голосовать на выборах президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

80% россиян планируют голосовать на выборах президента в марте, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. При этом назвать дату проведения выборов не смогли только 2% опрошенных.

Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на начало марта 2024 г. составляет 80%: 70% ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, 10% — что скорее примут, — говорится в релизе центра.

Только 10% участников опроса заявили, что пока не решили, будут ли участвовать в голосовании. 6% уверены, что не пойдут на выборы.

Из четверки участников голосования 75% заявили, что готовы отдать голос за Владимира Путина, 6% — за Владислава Даванкова, 4% — за Николая Харитонова, 3% — за Леонида Слуцкого. Еще 2% заявили, что испортят бюллетень. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Верховный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом на выборах президента России. Решение об этом вступило в силу. Суд отклонил иск Надеждина и 21 февраля. Политик трижды подавал иски в эту инстанцию.