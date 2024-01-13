Стало известно, сколько российского газа Украина пропускает в Европу «Газпром» подает транзитом через Украину топливо в объеме 40,5 млн кубометров

Фото: Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak/Global Look Press

Транзит топлива, подаваемого «Газпромом» через Украину для стран Европы, составляет 40,5 млн кубометров, сообщил представитель компании. По его словам, поставки осуществляются через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку топлива через «Сохрановку» была отклонена со стороны Украины, передает ТАСС.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 40,5 млн куб. м на 13 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сообщил представитель компании.

На сегодняшний день территория Украины является единственным маршрутом для поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка топлива осуществляется в сокращенном объеме с мая 2022 года.

Ранее СМИ сообщили, что страны Европы также продолжают закупать нефть у России, хотя делают они это не напрямую, а через Индию. При этом объемы закупок являются беспрецедентными. В материалах журналистов уточняется, что импорт нефти из Индии достиг рекордного уровня, а поставки сырого топлива в страну увеличились более чем в два раза.