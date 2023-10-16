Стало известно, сколько российских компаний планирует корпоративы Superjob: треть российских компаний нашли деньги на корпоративы в 2024 году

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Почти 40% российских компаний запланировали проведение корпоративов в 2024 году, а 32% из них уже заложили эту статью в свой бюджет, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob. Главными поводами для того, чтобы собраться всем коллективом, станут 8 Марта, профессиональные праздники, день рождения компании и тимбилдинги.

Не устраивать корпоративы в следующем году решили 22% компаний, 39% пока не определились, отмечает издание.

Исходя из этого исследования, число желающих проводить внутрикорпоративные праздники возросло по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2022 году средства для проведения подобных мероприятий предусматривали 22% компаний, а в 2023-м — 28%. В допандемийном году 36% организаций закладывали в бюджет расходы на корпоративы.

Ранее руководитель PR-агентства Илья Варлахов обратил внимание, что для работодателя ценностью сотрудника, помимо способности качественно решать большое количество задач и профессионально расти, является активное участие в корпоративной жизни. С руководителем агентства согласна и HR-эксперт Мария Варлахова — по ее мнению, начальники обычно оставляют в команде тех, у кого здоровый корпоративный дух, кому нравится работать.