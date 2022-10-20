Стало известно, сколько российских дронов-камикадзе использовали на Украине РИА Новости: ВС РФ использовали в спецоперации на Украине несколько сотен дронов-камикадзе

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России применили на Украине несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, которые также называют дронами-камикадзе. Использовались беспилотники «Куб» и «Ланцет», разработанные компанией Zala Aero, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские дроны-камикадзе оказались высокоэффективны при уничтожении зенитных ракетных комплексов Украины. Также беспилотники были полезны в борьбе с радиолокационными станциями, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС системы украинской ПВО.

Хорошие результаты фиксировались и при использовании барражирующих боеприпасов для поражения живой силы противника. Украинские солдаты успевали услышать подлетающий дрон, но лишь в тот момент, когда было уже поздно.

Не в последнюю очередь эта эффективность обеспечивается низким уровнем физических полей БПЛА — они малозаметны и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах, — добавил собеседник агентства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики, заявил, что в ближайшие дни Альянс планирует передать Киеву средства борьбы с беспилотниками. Он отметил, что речь идет о сотнях «станций активных помех».