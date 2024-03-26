Стало известно, сколько предприятий ВПК были возвращены России Генпрокурор Краснов: 15 предприятий ВПК возвращено в собственность России за год

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Генпрокуратура России с 2023 года добилась возврата в собственность РФ 15 предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК), часть из которых попала ранее под контроль недружественных стран, сообщил «Коммерсанту» генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он уточнил, что их общая стоимость — свыше 333 млрд рублей.

В собственность Российской Федерации с 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд руб., которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль, — рассказал он.

По словам Краснова, резиденты недружественных государств «проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны». При этом они десятилетиями не модернизировали производство, а доходы от деятельности выводились за границу.

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что новый пакет санкций Запада не оказал сколько-нибудь существенное влияние на российский оборонно-промышленный комплекс. Для многих предприятий это не первые запретительные меры и последствия явно будут незначительными — они давно живут и оперируют в новой реальности, а поставки наиболее чувствительных и дефицитных компонентов они получают из других источников, пояснил эксперт.