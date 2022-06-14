Стало известно, сколько получили беженцы из российского бюджета

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Беженцы, прибывшие из Донецкой и Луганских народных республик, а также из Украины, получили выплаты на общую сумму более ₽4 млрд. Об этом рассказал РИА представитель экстренных служб. По его словам, средства получили более 300 тысяч человек.

Прибывшие на территорию России 320,79 тысячи беженцев получили выплаты на общую сумму 3 миллиарда 207 миллионов 900 тысяч рублей, еще 86,82 тысячи человек на территории Украины - 868 миллионов 200 тысяч рублей, — рассказал источник.

Также он отметил, что заявлений на оказание материальной помощи в размере ₽10 тысяч было подано в два раза больше — 624,31 тысяч человек обратилось за нею.

Напомним, в конце мая сообщалось, что число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев превысило 1,5 млн человек. Большинство прибывших оказались гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Общее количество украинских беженцев в мире оценивается в 4,816 млн человек.