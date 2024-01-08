Стало известно, сколько подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 1,3 млн подписей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина с 23 декабря по состоянию на 8 января собрали более 1,3 млн подписей, сообщила главный врач московской больницы № 52, сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко. Документы собирают волонтеры, а затем передают на проверку юристам, пишет ТАСС. Сбор подписей, согласно законодательству, продлится до конца января.

На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина мы собрали более чем 1,3 млн подписей, — сказала Лысенко.

Ранее сообщалось, что в поддержку кандидатуры Путина поступили подписные листы, в том числе с Ямала, Кубани, из Югры, Калмыкии, Адыгеи, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Севастополя, Северной Осетии, со Ставрополья, а также из Астраханской, Волгоградской, Курганской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Кроме того, получены подписи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

5 января Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди». Обе кандидатуры были одобрены членами комиссии единогласно. Выборы будут проходить 15–17 марта.