Стало известно, сколько новых машин продали в России с начала года РБК: около 356 тысяч новых автомобилей продали в России с начала года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России было продано примерно 356 тысяч новых легковых автомобилей за первые три месяца 2024 года, сообщает РБК. Этот показатель вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля продаж приходится на машины китайских брендов.

Согласно итогам продаж за первые два месяца текущего года, доминирующее положение на российском авторынке занимали модели Lada: на их долю пришлось около 28% проданных транспортных средств. Лидером среди иномарок в феврале стал китайский Gelly: число проданных за месяц машин составило 12,26 тысячи. Популярностью также пользуются марки Chery, Haval, Changan, OMODA, EXEED, TANK, Lixiang. По словам представителя одного из автодилеров в Москве Рената Тюктеева, это положительно отражается на динамике продаж.

Более того, и клиент начинает привыкать к маркам из Китая. Те, кто по принципиальным соображениям не рассматривал их покупку, меняют свое решение. Это положительно отражается на динамике, — сообщил он.

Ранее руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов заявил, что на рынке подержанных автомобилей по-прежнему преобладают немецкие и японские модели. По его словам, с учетом трудностей с поставками запчастей меньше всего проблем доставят самые массовые автомобили, например, Hyundai, Toyota, Kia, Volkswagen и Mercedes-Benz. Эксперт подчеркнул, что при серьезном подходе есть возможность найти очень хороший экземпляр.