Стало известно, сколько новоиспеченных россиян пошли в армию после рейдов Baza: в армию после рейдов отправили свыше 350 новоиспеченных россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на службу в Вооруженные силы России после проведенных в Подмосковье рейдов отправили свыше 350 человек, недавно получивших российское гражданство. По данным канала, силовики два месяца наведываются на склады и стройки в поисках тех, кто не встал на воинский учет.

Как сообщает канал, операцию по поимке уклонистов запустили 1 октября по поручению СК и МВД. Канал уточняет, что граждан, недавно получивших российские паспорта, доставляют в отделения полиции, а затем передают военкоматам.

Ранее Следственный комитет России опубликовал данные об уголовных делах в отношении уклонистов из Центральной Азии. По Москве возбудили 22 таких дела. Фигуранты ранее получили гражданство России. В комитете отметили, что более 80 человек, получивших российские паспорта, уже направлены на службу в Вооруженные силы РФ.

Позже глава СК Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, получивших российский паспорт и уклоняющихся от воинской службы. При этом он назвал авторитетным вопрос о направлении натурализованных граждан на СВО.

До этого стало известно, что во время рейда к правоохранителям попал 20-летний житель Волгограда, который приехал на заработки в Московскую область. Молодой человек сообщил, что его вместе с товарищем-земляком доставили в отделение полиции Домодедово, а после перевезли на сборный пункт в подмосковной Балашихе без проведения медкомиссии.