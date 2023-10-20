Стало известно, сколько литров вина сделают российские фермеры в 2023 году Роскачество: фермеры произведут 900 тысяч литров вина до конца 2023 года

Около 900 тысяч литров фермерского вина произведут в текущем году в России, в 2023-м этот объем превысит один миллион, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Число частных виноделен возросло с 39 до 53. Это стало возможным благодаря упрощению процедуры лицензирования и активной государственной поддержке.

По прогнозам экспертов, 2023 год станет рекордным для производства малых виноделен, — сообщили в Роскачестве.

С января по июнь фермерские хозяйства произвели порядка 422 тысяч литров вина, что вдвое больше аналогичного показателя за 2022 год. До конца декабря ожидается объем в 850-900 тысяч литров.

В то же время в Роскачестве отметили, что в общем объеме изготовления отечественного вина доля фермеров пока не так велика, однако они прочно заняли свою нишу, производя широкую палитру вин лимитированными партиями. За шесть месяцев 2023 года они выпустили примерно 25% от всех произведенных в России артикулов вина под защищенными географическими индикаторами. Ожидается, что в 2024 году объем фермерских вин впервые превысит 1 миллион литров.

К концу лета в России доля продаж белого вина обогнала по популярности красное и превысила 50% от общего объема. Эксперты отмечали, что такая тенденция наблюдалась во всех странах, где предпочитают этот напиток.