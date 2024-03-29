Стало известно, сколько лифтов нужно заменить до 2030 года Эксперт отрасли Захаров: в России нужно заменить более 800 тысяч лифтов

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В России до 2030 года необходимо заменить более 800 тысяч лифтов, рассказал вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. В беседе с НСН эксперт подчеркнул, что решить данный вопрос возможно только при поддержке государства из федерального бюджета: в фонде капремонта не хватает половины суммы.

В России уже учтено и зарегистрировано примерно 570 тысяч, еще порядка 150 тысяч будет зарегистрировано, поскольку Ростехнадзор ужесточает контроль. Лифты, которые отработали 25 лет тоже надо менять, — пояснил Захаров.

По его словам, требования безопасности повысились, поэтому лифты, которые отработали 25 лет, также требуют замены, а не ремонта. Таких подъемников в России около 100 тысяч. Как уточнил эксперт, действующий регламент предполагает завершение работ до февраля 2025 года, но объем настолько большой, что сделать это можно будет только к 2030 году. Он добавил, что на один девятиэтажный дом потребуется до 5 млн рублей.

Строительный эксперт Александр Моор ранее рассказал, что в России в скором времени начнется масштабная замена устаревших лифтов. По его словам, оборудование закупят как у отечественных производителей, так и в дружественных странах.