Стало известно, что грозит производителю вакцин Маковскому за взятку Юрист Георгиева: главе СПбНИИВС Маковскому грозит тюремный срок до 15 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководителя петербургского предприятия по производству вакцин от коронавируса Евгения Маковского, арестованного за попытку получения взятки в 19 млн рублей, могут осудить на 15 лет лишения свободы, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Алла Георгиева. По ее словам, также Маковскому может быть назначен крупный штраф.

Маковский может получить наказание как в виде штрафа в размере от 3 млн рублей до 5 млн рублей, так и в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Суд может наложить и дополнительный штраф, а также запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет, — пояснила эксперт.

Исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов Евгений Маковский был арестован за попытку через подставное лицо получить взятку от генерального директора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса в качестве платы за продление договоров, предусматривающих продолжение поставок вакцины «Конвасэл» для профилактики COVID-19.

Маковский был арестован Замоскворецким судом Москвы. Он был заключен под стражу до 29 февраля. Помимо него, по делу о взяточничестве также был задержан безработный житель Иркутска Игорь Рудых, которого называют сообщником главы предприятия.