Стало известно, сколько граждан обратились в избирательный штаб Путина Машков: в избирательный штаб Путина поступило более 12 тысяч обращений

В избирательный штаб действующего лидера, кандидата в президенты России Владимира Путина поступило свыше 12 тысяч обращений от граждан, сообщил журналистам сопредседатель его штаба, народный артист РФ Владимир Машков. По его словам, которые приводят «Известия», предложения и пожелания поступают со всей страны. Штаб Путина начал работу с 9 января.

На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные. Все они аккумулируются в центральном избирательном штабе. На первом месте среди обращений находятся пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату, — уточнил Машков.

Другой сопредседатель штаба, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко также отметила, что большинство россиян, приходящих в приемную, не жалуются, а выражают поддержку. Кроме того, отметила она, поступает много идей о том, как улучшить жизнь.