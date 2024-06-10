Стало известно, сколько дронов ВСУ потеряли благодаря Росгвардии Росгвардия ликвидировала более 100 дронов ВСУ с начала 2024 года

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие Росгвардии ликвидировали свыше 100 беспилотников Вооруженных силы Украины с начала 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу войск. Уточняется, что речь идет о дронах, перехваченных в приграничных регионах РФ.

В рамках специальной военной операции подразделениями округа выполнено свыше 2,5 тысячи задач в составе группировки прикрытия государственной границы, в результате чего задержаны 18 человек, подозреваемых в совершении преступлений, уничтожено более 100 беспилотников Вооруженных сил Украины, — сказали в Росгвардии.

Помимо этого, служащие соединения по охране важных государственных объектов задержали более 50 нарушителей пропускного или внутриобъектного режимов. Также были пресечены попытки несанкционированного вывоза имущества.

Недавно врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ВСУ за день выпустили по региону 15 беспилотников. По его словам, все дроны были уничтожены или обезврежены, пострадавших нет, есть поврежденная сельхозтехника, с ремонтом которой Смирнов пообещал помочь.

Ранее командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Саня-Саня рассказал, что Вооруженные силы Украины стали выпускать «стаи» дронов против артиллерии. По его словам, тактику «охоты» ВСУ применяют на Купянском направлении.