Стало известно, сколько детей в России родилось благодаря ЭКО Мурашко: в России благодаря ЭКО родились более 32 тысяч детей в 2023 году

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В 2023 году благодаря процедуре ЭКО более 32 тысяч детей появились на свет в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на международном конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». По его словам, за первые четыре месяца текущего года было проведено свыше 28 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения, передает ТАСС.

В 2023 году после ЭКО родилось более 32 тыс. детей, при этом за первые четыре месяца 2024 года проведено более 28 тыс. полных циклов экстракорпорального оплодотворения, — сказал министр.

Мурашко добавил, что в прошлом году почти 46 тысяч пациенток встали на учет по беременности, отказавшись от ее прерывания, благодаря сформированной системе индивидуальной медико-психологической и социальной помощи женщинам в состоянии репродуктивного выбора.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев заявил, что процедура экстракорпорального оплодотворения сама по себе не вызывает онкологических заболеваний. Однако эксперт посоветовал перед ее началом пройти диагностику, которая поможет выявить уже имеющиеся недуги. По словам медика, обязательной составляющей начальной подготовки к ЭКО является общий чекап организма.