Стало известно, сколько денег выделят на «Патриотическое кольцо России» На развитие «Патриотического кольца России» впервые выделят 600 млн рублей

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Первые средства в размере 600 млн рублей будут направлены на развитие туристического проекта «Патриотическое кольцо России», сообщил ТАСС депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. Приоритетом в проекте на следующий год станет школьный туризм. Уже готовы маршруты более чем в 50 субъектах РФ.

В рамках нашей концепции «Патриотического кольца» первые деньги — 600 млн рублей [в 2024 году] — будут выделены на школьный туризм. Это субсидия будет распределена регионам, которые подали заявки. Сейчас у нас по 51 региону сформированы патриотические маршруты, и они будут подавать заявки на следующий год, — сказал собеседник агентства.

Согласно концепции «Патриотического кольца России», будут объеденины все патриотические маршруты по стране, включая посещение ребятами городов-героев. Такие поездки должны стать частью школьной программы. Пилотными городами станут Волгоград, где будет размещаться штаб-квартира проекта, а также Москва и Санкт-Петербург.

С начала нового учебного года в российских школах ввели новые учебники истории для старшеклассников. Один из его авторов — Владимир Мединский — отверг обвинения по поводу кремлевской пропаганды в учебных пособиях. По его словам, содержанием книги недовольны лишь те, кому не нравится, что сейчас происходит в стране. При этом то, что одни называют учебник «просталинским», а другие — «антисоветским», свидетельствует о его объективности, отметил Мединский.