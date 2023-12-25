Стало известно, сколько денег россияне будут хранить в «токсичной» валюте ВТБ: доля сбережений россиян в долларах и евро сократится до 7% в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля сбережений россиян в долларах и евро снизится за 2024 год с 9% до 7%, граждане предпочитают высокодоходные рублевые депозиты, рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, назвав упомянутую валюту «токсичной». Рост накоплений россиян в рублях по итогам уходящего года достиг уровня 21%, то есть 39,7 трлн рублей.

Подавляющее большинство для преумножения накоплений используют высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли рекордных для этого года 16-17% годовых. Одновременно население продолжает «выходить» из так называемых токсичных валют. По нашим оценкам, за 2023 год доля «иностранцев» в портфеле сбережений россиян снизится с 11% до 9%, а в следующем — «просядет» до 7%, — сказала Тучкова.

По данным банка, за первую половину декабря розничные клиенты открыли в его отделениях около 600 тысяч новых рублевых депозитов и накопительных счетов. В результате портфель сбережений в национальной валюте вырос примерно на 240 млрд рублей, что на четверть превышает результат за начало ноября. Общий объем средств клиентов в рублях приблизился к 6 трлн рублей.

Ранее Минфин РФ сообщил, что максимальный размер дохода по вкладам, который не будет облагаться налогом, по итогам 2023 года составит 150 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что большей части вкладчиков этот налог не коснется.

В середине декабря Сбербанк поднял ставки по одному из самых популярных вкладов до 16% годовых. Банк уточнил, что предложение действует для зарплатных клиентов и распространяется на вклады, открытые на полгода. Для этого клиентам необходимо получать зарплату на Сбер и иметь подписку СберПрайм+.