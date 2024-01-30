Стало известно число онкобольных в России Член СПЧ Боровова: около 4,5 млн россиян сейчас борются с онкологией

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В России около 4,5 млн человек в настоящее время столкнулись с онкологией, рассказала президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» и член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова. В беседе с НСН она подчеркнула, что все пациенты находятся на разных стадиях лечения, подтверждения диагноза или в ремиссии.

Сейчас в России по статистике около 4,5 млн человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии — профилактическое наблюдение, — отметила член СПЧ.

По данным ученых, за последние три десятилетия во всем мире наблюдается рост заболеваемости раком. Особенно врачи обеспокоены увеличением числа онкобольных среди лиц моложе 50 лет. При этом обсуждается возможность переименовать некоторые виды рака, чтобы не пугать пациентов. В России наиболее высокая онкозаболеваемость зафиксирована в Курганской области, Карелии и Мордовии.

Врач-онколог Анастасия Марьенко ранее рассказала, что отказ от курения и алкоголя может снизить вероятность развития раковых заболеваний. Специалист подчеркнула, что онкологические заболевания являются одними из самых распространенных и опасных. По ее словам, способов защититься от них на 100% нет, но можно снизить риски их возникновения.