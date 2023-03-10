Стало известно, сколько центров ЧВК «Вагнер» открылось в России Пригожин: в 42 городах России открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер»

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Боец группы «Вагнер»

Пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте» опубликовала сообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот рассказал об открытии в России 42 центров по набору в ЧВК «Вагнер». К записи в социальной сети также прикреплен список адресов пунктов.

В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», а его сотрудники вышли на первую рабочую смену. Внутри здания организованы офисные помещения, культурные пространства и площадки для дискуссий. Позже Госстройнадзор Санкт-Петербурга отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию центра в связи с нарушениями порядка оформления документов и некорректностью указанных в них сведений.

18 ноября 2022 года строительный надзор города выдал разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса зданий «ЧВК Вагнер Центр». Отмечается, что Госстройнадзор предоставил полный пакет документов для законной работы центра.