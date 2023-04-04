Стало известно, с какой целью РФ может направить старые танки в зону СВО Полковник Клупов: Россия может использовать старые танки в зоне СВО для перевоза пехоты

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Танк Т-54

Россия может использовать старые танки Т-54 в зоне специальной военной операции на Украине для того, чтобы перевозить пехоту на передний край, рассказал ветеран военной разведки Рустем Клупов. В разговоре с ИА SM.News полковник отметил, что в Израиле уже есть подобный пример — для этого трофейные танки на базе Т-55 обшили броней и поставили легкое вооружение.

Израильтяне эффективно используют наши трофейные танки, которые получили у арабов, создав тяжелую БМП. База — Т-55. Обшили дополнительной броней, чтобы РПГ не брало. Поставили легкое вооружение. Создали десантное отделение, чтобы перевозить пехоту. Машина сделана для того, чтобы подтягивать пехоту на передний край, — уточнил эксперт.

По словам Клупова, на базе Т-54 также можно организовать поддержку пехоты огнем. На складах для них остались боекомплекты, а сами бронемашины можно восстановить или отремонтировать. Он пояснил, что тактика танковых подразделений в современном мире изменилась. Полковник добавил, что использовать старые боевые машины для прорыва обороны или в прямом противоборстве с Abrams и Leopard будет нецелесообразно.

Там, где наша пехота втягивается в населенные пункты, очень не хватает артиллерийской поддержки прямой наводкой, чтобы разбирать огневые точки, проделывать проходы, — заключил Клупов.

Вооруженные силы России ранее получили для использования в зоне СВО несколько сотен новейших танков. В основном прямо с конвейера отправляются на Украину Т-90М «Прорыв».