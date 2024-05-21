Стало известно, с чем столкнулись более половины россиян при поиске работы ВЦИОМ: большинство россиян считают трудным найти работу с хорошей зарплатой

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ВЦИОМ выяснил, что сегодня в российском обществе сложились достаточно пессимистичные настроения относительно возможности легко найти работу с желаемой зарплатой. Более половины (58%) россиян считают трудным найти высокооплачиваемую работу, к такому выводу пришли сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам опроса среди россиян.

Только треть опрошенных (31%) считают, что сделать это скорее легко. В то же время большинство (58%) испытывают сомнения в возможности устроиться на хорошо оплачиваемую должность, — говорится в сообщении.

Граждане в равной степени отмечают как рост зарплат у большинства россиян (37%), так и отсутствие каких-либо изменений (38%). Чем выше уровень материального достатка, тем более оптимистично настроены респонденты — люди с высокими доходами почти в два раза чаще людей с низкими (52% против 23% соответственно) отметили рост зарплаты за последние пару лет.

Что касается кредитов, то более половины опрошенных (66%) не уверены, что сейчас хорошее время для оформления кредита, иначе считают 12%. Так, индекс кредитного доверия в мае составил 28 пунктов, годом ранее он был чуть выше — 31 пункт.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что спрос на покупку недвижимости в России идет на спад. Причиной появления такой тенденции могла стать отмена льготной программы кредитования, а также рост инфляции, считает эксперт.