Стало известно, пострадали ли россияне при стрельбе в Сиднее Посольство: данных о пострадавших россиянах при стрельбе в Сиднее не поступало

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Информации о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в торговом центре Сиднея, не поступало, сообщили ТАСС в посольстве России в Австралии и генеральном консульстве. Там также уточнили, что никто из сотрудников представительства не присутствовал в ТЦ в момент нападения. Известно, что здание дипмиссии находится недалеко от места происшествия.

У нас пока нет данных о том, что в числе пострадавших во время инцидента в Сиднее были российские граждане, — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что стрельба и поножовщина произошли в торговом центре пригорода Сиднея Бонди-Джанкшен. По информации СМИ, в результате происшествия погибли шесть человек, еще множество получили ранения. На месте работают полицейские.

По предварительной информации, сотрудники ликвидировали одного из стрелков. Также допускается, что нападавших было двое. Информации о ликвидации или задержании второго не поступало.

До этого сообщалось, что два человека получили ранения после стрельбы на праздновании окончания священного для мусульман месяца Рамадан в Филадельфии. По данным СМИ, пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу.