Стало известно, почему Киев пытается отвлечь ВС России на Харьков Сладков: Киев пытается отвлечь ВС РФ от Запорожья и Одессы за счет Харькова

Фото: МО Украины

Киевское командование пытается переключить внимание российской армии на Харьковское направление, чтобы отвлечь ВС РФ от Запорожья, Одессы и Николаева, предположил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Харьков — действительно желанная цель, хотя и сложная. С другой стороны, российские войска вполне могут начать с Одессы, уверен журналист.

Это чтоб мы Одессой не занялись? Николаевом, Запорожьем? Уж слишком активно враг действует под Харьковом. Харьков — цель тяжелая и прочная, тем не менее весьма желанная. Но мы можем начать и с Одессы. Воздушный и морской десант, рейдовые движения. Можем начать с Чернигова и Сум, — написал Сладков.

Ранее представитель оперативных служб сообщил, что Вооруженные силы Украины сделали укрепрайоны из городов Харьковской области, где до сих пор проживает много гражданского населения. По его словам, подобные меры будут приняты и в других населенных пунктах. Там в настоящее время осуществляется эвакуация. Кроме того, на территориях, находящихся под контролем ВСУ, активно проводятся мобилизационные мероприятия: мужчин хватают прямо на улицах, не предоставляя объяснений и не оповещая их родственников.