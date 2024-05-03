Стало известно, почему США не смогли сдержать Россию в Африке Военэксперт Леонков: США и ЕС ждет изгнание из всех стран Африки

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия, возвращая свое присутствие в страны Африки, продолжает дело СССР. По его словам, Россия, в отличие от Соединенных Штатов и Европы, поднимает уровень жизни государств континента. Учитывая это, Африке западные страны не нужны, уточнил Леонков.

Наши интересы в Африке и, в частности, в Нигере — это экономические интересы. Африка — это кладовая полезных ископаемых, это возможность создания масштабных экономических проектов. Когда-то СССР вел такую деятельность на этом континенте, а Россия просто возвращается, — объяснил он.

Леонков отметил, что США и Европа использовали в Африке тактику неоколониализма, размещая там свои военные базы и прикрываясь защитой национальных интересов стран континента. Однако, как утверждает он, присутствие Запада там приводило лишь к снижению уровня жизни.

А СССР и Россия, наоборот, поднимают уровень жизни этих стран. Еще Россия в действительности обеспечивает безопасность этих стран и обучает местную армию для защиты своих национальных интересов. Поэтому все больше африканских стран желают видеть у себя Россию и понимают, что американцы и европейцы им там просто не нужны, — заключил военэксперт.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что просьба руководства ЦАР разместить на территории республики российскую военную базу говорит о потере Африки Западом, особенно Францией. Парламентарий добавил, что республика, как и другие бывшие колонии Парижа, отворачивается от Запада, ориентируясь в международных отношениях на РФ.