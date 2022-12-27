Стало известно, почему Сирия открыла небо для гражданских самолетов России Норин: Россия и Турция договорились пускать российские самолеты над Сирией

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Военный эксперт Евгений Норин в беседе с NEWS.ru прокомментировал решение властей Сирии разрешить пролет гражданских российских самолетов над своей территорией. По его мнению, в данном вопросе большую роль сыграли «закулисные переговоры между Россией и Турцией». Норин считает, что вопрос безопасности решался Москвой именно с Анкарой.

Думаю, имеются какие-то закулисные переговоры между Россией и Турцией по этому поводу, так как основную часть зеленой террористической оппозиции в Сирии контролирует Анкара. Соответственно, вопросы безопасности полетов надо решать с турками. Скорее всего, этот вопрос решили. Для Турции это не принципиальный вопрос, вполне прагматичная история, не думаю, что они тут страшно упирались, — сказал Норин.

Норин подчеркнул, что у террористов в Сирии нет больших технических возможностей сбивать самолеты. Также он добавил, что практически все террористические группировки в регионе контролируется из вне.

У игиловцев (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена — примечание NEWS.ru) и анархистов нечем сбивать самолеты. Курдам это не надо, это для них риск без явной пользы. В принципе, боевики могут гражданский самолет подбить, но там нет ничьих боевиков. Они там все чьи-то. Протурецкие террористы — они, скорее всего, если есть такое соглашение, этого делать не будут, значит с турками вопрос порешали. А игиловцы — это классическая террористическая структура, им сложно что-то найти на черном рынке. Риск никогда не будет нулевым. Тем более самолеты не будут там садиться, а будут пролетать, а это другой коленкор, потому что на большой высоте им нужны тяжелые ЗРК, а у игиловцев их нет, — добавил эксперт.

27 декабря стало известно, что Сирийские власти дали разрешение на пролет гражданских российских самолетов через воздушное пространство страны, сообщил глава службы гражданской авиации Басем Мансур.

25 декабря турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой об использовании воздушного пространства северной Сирии для проведения военной операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).